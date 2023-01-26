Жесткий год! Глоба предрекла критические события

Тамара Глоба стала гостьей Андрея Малахова в программе «МАЛАХОВ». Астролог сообщила, что 2023 год будет очень сложным. Ситуация, по ее словам, будет постоянно обостряться.

«Это будет жесткий год. В начале года есть опасность терактов, землетрясений. В конце 2023-го — обострение мирового конфликта», — заявила она.

Глоба подчеркнула, что Марс в год Кролика находится в противостоянии. Но постепенно, по ее словам, эти события будут сходить на нет.

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