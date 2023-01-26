Мощная отдача в 2031–2033 году! Стратег, в чью жизнь придут грандиозные перемены, — Глоба

Для Тельцов год Водяного Кролика продолжит тенденцию прошедшего 2022-го. При этом новый год даст представителям этого зодиакального круга перспективы открытий. Они будут выстраивать свое новое будущее. Вот только отдача придет к Тельца через восемь-десять лет в 2031–2033 году. Огромную роль сыграет то, над чем работает этот знак зодиака и как он меняет свою личную жизнь.

Особенно успешно для них начало лета. Юпитер — «звезда королей» — войдет в Телец. И люди этого созвездия могут смело начинать новые дела, самоутверждаясь и вкладывая деньги в выгодные проекты.