Мощная отдача в 2031–2033 году! Стратег, в чью жизнь придут грандиозные перемены, — Глоба

Для Тельцов год Водяного Кролика продолжит тенденцию прошедшего 2022-го. При этом новый год даст представителям этого зодиакального круга перспективы открытий. Они будут выстраивать свое новое будущее. Вот только отдача придет к Тельца через восемь-десять лет в 2031–2033 году. Огромную роль сыграет то, над чем работает этот знак зодиака и как он меняет свою личную жизнь.
Особенно успешно для них начало лета. Юпитер — «звезда королей» — войдет в Телец. И люди этого созвездия могут смело начинать новые дела, самоутверждаясь и вкладывая деньги в выгодные проекты.
Тельцы могут рассчитывать и на друзей-покровителей, это помощь людей, которые стоят за спиной. Они присматриваются, прикидывают: помогать или продвигать прозорливых везунчиков.
«События, которые принесут дальнейший успех, будут развиваться и в 2024 году. Время, когда все, что до этого сделал Телец, как раз и будет приносить отдачу. Изменится окружение: люди, которые во многом помогали, были рядом — родные или хорошие знакомые — они могут со второй половины года постепенно отойти в другую сторону», — добавила астролог.
По материалам YouTube-канала Тамары Глоба