Апрель — держать свои деньги при себе! Глоба назвала знак зодиака, который рискует разориться

Для Овнов год Водяного Кролика приготовил много сюрпризов: и не всегда приятных. Тамара Глоба дала понять, что этот знак зодиака рискует потерять свои деньги. Опасность «прогореть» возникнет весной. Особенно в апреле — тут нужно захлопнуть свой кошелек и ни в коем случае не вкладывать средства в проекты, которые могут показаться удачными.

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