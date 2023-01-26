Апрель — держать свои деньги при себе! Глоба назвала знак зодиака, который рискует разориться

Для Овнов год Водяного Кролика приготовил много сюрпризов: и не всегда приятных. Тамара Глоба дала понять, что этот знак зодиака рискует потерять свои деньги. Опасность «прогореть» возникнет весной. Особенно в апреле — тут нужно захлопнуть свой кошелек и ни в коем случае не вкладывать средства в проекты, которые могут показаться удачными.
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«Начиная с третьей декады апреля нужно обратить внимание на здоровье, а также на финансовые вопросы. Ни в коем случае ни во что не вкладываться, потому что могут быть потери», — заверила Тамара Глоба.
Так и разориться недолго. При этом 2023 год откроет лидерские качества Овнов. Этот знак зодиака получит шанс проявить себя. Будет и прибыль, и траты. Начеку стоит быть именно весной — это период материальных потерь.
По материалам YouTube-канала Тамары Глоба