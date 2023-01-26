Февраль — грандиозен и щедр на любовь и деньги! Абсолютный лидер, который тряхнет звонкой монетой

Астролог Галина Краснопевцева назвала знак зодиака, который станет абсолютным счастливчиком февраля. Этот лидер обласкан деньгами, везением и любовью. Вселенная подарит ему новые знакомства и удачное партнерство. О таком материальном изобилии можно только мечтать. Проницательным Рыбам захочется побаловать своих близких и любимых. Вот только звезды советуют им проявить эгоистичность. Стоит ли сорить деньгами? Лучше пустить их в дело, инвестиции, сделав выгодный вклад, который даст свои всходы.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
«В феврале Рыбы могут похвастаться прекрасным финансовым положением. Во всех начинаниях смогут положиться на друзей», — добавила астролог.
В личной жизни этот знак зодиака ждет сюрприз. У Рыб намечается что-то грандиозное, они смогут найти свое счастье.
По материалам 7days