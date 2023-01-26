Володина раскрыла несчастный знак зодиака: на вас лавиной гнева обрушится начальник!

Астролог Василиса Володина посоветовала Рыбам не относиться серьезно к критике начальства. Скорее всего, эти слова не стоят большого внимания.
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Кроме того, если вы начнете раздувать из этого конфликт все обернется тягостными последствиями.
Вы сильно перенервничаете буквально на пустом месте и рискуете подорвать свое здоровье. Чтобы этого не произошло, астролог рекомендует переключиться с рабочих дел на домашние.
Проведите время в приятном общении с близкими, насладитесь их теплом и любовью. А проблемы на работе — это дело вторичное.
Источник: rsute.ru.