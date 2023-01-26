Володина раскрыла несчастный знак зодиака: на вас лавиной гнева обрушится начальник!

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Кроме того, если вы начнете раздувать из этого конфликт все обернется тягостными последствиями.

Вы сильно перенервничаете буквально на пустом месте и рискуете подорвать свое здоровье. Чтобы этого не произошло, астролог рекомендует переключиться с рабочих дел на домашние.

Проведите время в приятном общении с близкими, насладитесь их теплом и любовью. А проблемы на работе — это дело вторичное.

Источник: rsute.ru.