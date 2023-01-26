Грядет белая полоса: три знака зодиака, которые станут богаче во сто крат уже в феврале

Астролог Галина Краснопевцева назвала три знака зодиака, которые в феврале сумеют упрочить свое материальное состояние. В деньгах у этих баловней судьбы не будет отказа. Вселенная щедро одарит своих любимчиков, озолотив их крупной монетой. На такую щедрость они и не рассчитывали.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Рыбы
В феврале рожденные под этим созвездием могут похвастаться прекрасным финансовым положением. Денег будет в достатке. И Рыбам захочется больше тратить на родных и любимых, но звезды советуют им быть чуточку эгоистичными. Представители этого созвездия могут положиться на друзей в любых начинаниях. А в личной жизни у них намечается что-то грандиозное, они смогут найти свое счастье.
Девы
Им звезды советуют обходить острые углы в общении с коллегами и друзьями, первая половина февраля может выдастся напряженой. При этом Девы будут обласканы деньгами. Возможны неожиданные финансовые вознаграждения, помощь от партнеров.
«В личной жизни для свободных и семейных представителей ожидается штиль и поное взаимопонимание», - добавила астролог.
Овны
Эти везунчики могут рассчитывать на щедрое финансовое вознаграждение за проделанную работу. Внутренняя гармиония будет в приоритете. Февраль станет для них благоприятным периодом для совершения бизнес-сделок и взаимодействия с окружающими.
По материалам 7days