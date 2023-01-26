«Интуиция отодвинет разум»: кому Вселенная пошлет всесильного заступника — гороскоп на февраль

Астролог Галина Краснопевцева назвала знак зодиака, который в феврале сумеет обзавестись могущественным покровителем. Так, Близнецы весь месяц будут доверять своей интуиции, полагаясь на чувственный мир, а не на разум. Вселенная словно взяла этого счастливчика под свое крыло.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
«У вас появятся отличные шансы заручиться поддержкой людей высокого социального статуса. В личной жизни будут происходить события, которые не подчиняются логике, поэтому интуиция "воздушных" представителей отодвинет разум», — добавила астролог.
Близнецам не стоит удивляться, если в феврале их вторая половинка или деловой партнер удивят их своей непредсказуемостью.
По материалам 7days