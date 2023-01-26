«Интуиция отодвинет разум»: кому Вселенная пошлет всесильного заступника — гороскоп на февраль

Астролог Галина Краснопевцева назвала знак зодиака, который в феврале сумеет обзавестись могущественным покровителем. Так, Близнецы весь месяц будут доверять своей интуиции, полагаясь на чувственный мир, а не на разум. Вселенная словно взяла этого счастливчика под свое крыло.

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