Деньги попрут с середины февраля: хитрец, который стремительно вырвется из финансовой кабалы

Астролог Галина Краснопевцева назвала знак зодиака, который может рассчитывать на поддержку Вселенной в феврале. И хотя первая половина месяца не слишком удачна в финансовом плане, вторая - выровняет ситуацию с материальным достатком. Но для этого Тельцам не стоит терять разум. Они смогут стремительно вырваться из денежной кабалы.

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Для них февраль выдастся домашним и семейным. Также рожденным под этим созвездием удастся избавиться от вредных привычек. В личной жизни Тельцов сложатся доверительные отношения.