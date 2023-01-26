Деньги попрут с середины февраля: хитрец, который стремительно вырвется из финансовой кабалы

Деньги попрут с середины февраля: хитрец, который стремительно вырвется из финансовой кабалы

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Для этого ему придется действовать с холодной головой.

Астролог Галина Краснопевцева назвала знак зодиака, который может рассчитывать на поддержку Вселенной в феврале. И хотя первая половина месяца не слишком удачна в финансовом плане, вторая - выровняет ситуацию с материальным достатком. Но для этого Тельцам не стоит терять разум. Они смогут стремительно вырваться из денежной кабалы.

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Для них февраль выдастся домашним и семейным. Также рожденным под этим созвездием удастся избавиться от вредных привычек. В личной жизни Тельцов сложатся доверительные отношения.

«Начало месяца может вызвать небольшие затруднения в денежных вопросах, но с середины февраля положение начнет стремительно улучшаться», - добавила астролог.

По материалам 7days

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