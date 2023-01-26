Расклад по дате рождения: баловень судьбы, на которого свалятся баснословные деньги в феврале

Астролог Галина Краснопевцева поделилась гороскопом на февраль. В выгодном положении окажутся Овны. Их можно назвать везунчиками месяца, так как небесные светила помогут им упрочить свое материальное положение.

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Рожденные под этим созвездием проявят себя без каких либо ограничений. Февраль станет для Овнов благоприятным периодом для совершения бизнес-сделок, взаимодействие с окружающими выйдет на самый высокий уровень. Представители этого знака будут купаться в деньгах.