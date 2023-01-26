Конфликт или феерия успеха: этот знак, по предсказанию Володиной, сам выберет свою судьбу

Поэтому сейчас представители знака должны выбрать, куда им двигаться дальше – к удаче и процветанию или пойти на поводу своих эмоций.

Володина посоветовал Стрельцам сейчас ни с кем не вступать в споры, лучше не выяснять отношений. Если хватит на это терпения, то уже совсем скоро представители знака узнают, что такое феерия успеха. Если не хватит – конфликт затянется и даст непредсказуемые последствия.

Источник: rsute.ru.