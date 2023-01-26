Какой знак зодиака порвет со своей второй половинкой: слезы и боль в душе уже в феврале

Раков ожидает разрыв отношений в феврале 2023 года. Не исключено, что в этом будет виновата занятость представителей знака зодиака. Ведь в деловой сфере их ждет успех в этом месяце.
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Раки полностью погрузятся в новый проект и возможности заработка и забудут про личную жизнь. Тем самым могут сильно обидеть своих любимых.
Одинокие Раки тоже не будут расположены к романтическим чувствам и приключениям, а вот проявить свой талант и способности на работе им удастся в полной мере.
Источник: rsute.ru.