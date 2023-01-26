Проблемы и безденежье: таролог Янко предупредила Львов и Овнов об опасности, которая настигнет их в феврале

В жизни каждого человека наступают светлые и черные полосы. И в феврале не у всех будет все гладко. Таролог Галина Янко рассказала сайту Teleprogramma.pro, какие знаки зодиака должны подготовится к испытаниям. В феврале проблемы наваляться на Львов и Овнов. В частности, у них могут возникнуть проблемы с деньгами.
Львы
Февраль представляет серьёзную опасность для Львов. Если начало года (январь)у них было бурным, на подъеме, то в феврале стоит придержать коней. Есть риски вложиться в бесперспективную затею и потерять деньги. В семье тоже не все гладко. Особенно пострадают Львы, которые имею связь на стороне. Для них риск разводов очень высок.
Обезопасить себя можно – остановится. Перестать куда-то лететь. Только спокойствие поможет пережить сложный месяц без потерь.
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Овны
Овны в феврале не самые удачливые. В этом месяце они будут словно в «розовых очках». Рискуют попасться на улочку мошенников, лишиться накоплений и работы.
Обезопасить себя можно, если отказаться от масштабного наведения порядка. Расхломление дома чревато тем, что на место пустоты придут проблемы и безденежье.
Справка Teleprogramma.pro:
Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.
Галина Янко. Фото: Teleprogramma.pro