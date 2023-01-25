Беды на работе и безденежье: какому знаку зодиака конфликт изменит жизнь в 2023 году

Наступил 2023 год, который многие астрологи уже назвали непростым. При этом эксперты считают, что для многих он станет удачным. Но есть знак зодиака, у которого могут возник большие проблемы. Рожденных в год Лошади в ближайшие месяцы ждут неприятности. Астрологи предупредили, что есть большая вероятность того, что некий конфликт навсегда изменит их жизнь.
Эксперты отметили, что этим людям нужно быть очень осторожными на работе. На их пути могут возникнуть люди, которые их труд испортят. Могут предать даже очень близкие люди, которым вы доверяли.
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В 2023-м доход станет нестабильным. Нужно будет обдуманно делать покупки, чтобы не опустошить кошелек. Звезды не советуют искать легкие и быстрые деньги. В такой ситуации только постоянный труд поможет остаться на плаву.
Согласно астрологическому прогнозу, 2023 год может принести некоторые физические недуги, рожденным в год Лошади (в 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 годах и т.д.). Эксперты подчеркнули, что следует уделить внимание здоровью и пройти обследования. Показаться врачу будет не лишним.
А вот в семейных и любовных делах будет царить гармония, пишет Express.