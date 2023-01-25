«Попытка... переговоры!»: Глоба назвала главные события для России в 2024 году

Тамара Глоба в студии программы «Малахов» на канале «Россия 1» поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, зацепив 2024 год. Астролог назвала три главные опасности, которые обрушатся на мир, а также узрела первую волну перемен — клубок будет закручен весной.

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На фоне обострения событий, которые перешли в текущий год из 2022-го, стоит ждать перемен. Этот год можно сравнить со столкновением волн прошлого и будущего.

Именно весна даст старт новому, однако перемены будут ощутимы только в 2024 году. В России произойдет взрыв пассионарности в народе. Новое начинание в период марта и апреля. А затем возврат к тому, что было годом ранее. Обострение в июне и июле. Снова всплывут споры.