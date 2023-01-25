«Для России взрыв пассионарности — пойдет новый поток»: Глоба узрела события весны 2023 года

Тамара Глоба пришла в студию программы «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1», поделившись прогнозом на сложный 2023 год. Несмотря на всю свою критичность, этот период станет важным. Грядет время перемен. Год Водяного Кролика можно сравнить со столкновением волн прошлого и будущего.
Именно весна 2023 года даст старт, толчок тем переменам, которые будут ощутимы в 2024 году. Это начало важных событий, совершенно новых. Это дела, которые завершат обострение зимы (тот накал страстей, который ощутим, — Прим. ред.).
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«Весна 2023 года — старт перемен, которые будут ощутимы в 2024 году. Начало событий, других, новых. Дела, которые завершают обострение зимы.
Для России это взрыв пассионарности среди народа, людей, которые имели какие-то идеи, что-то изобретали. Новый поток пойдет в Россию из других стран.
Новое начинание в период марта и апреля. И тут же идет возврат к тому, чтобы было в 2022 году. Обострение в июне и июле (споры, проблемы, которые освещались на мировой арене. — Прим. ред.). Появятся лидеры нового толка», — добавила астролог.