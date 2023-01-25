Тамара Глоба назвала три главных опасности критического 2023 года

Тамара Глоба стала гостьей программы «Малахов» на канале «Россия 1». Астролог назвала 2023 год критическим, обозначив его три главные опасности. Кроме того, она дала понять, что год Водяного Кролика продолжит те события, которые начались еще в 2022-м.
«2023-й — это год семьи и Марса. Обещает стать довольно жестким. Обострение придется на начало и конец года. С одной стороны мы все ждем перемен, которые касаются будущего, а с другой — произойдет обострение событий», — заверила Тамара Глоба.
Из опасностей — теракты (стоит избегать толп, скопления людей) и природные катаклизмы — наводнения и землетрясения.
Обострение постепенно сойдет на нет, произойдут кардинальные перемены — уходят политики, меняются мировые лидеры, преобразовывается система управления в некоторых странах.
«Кто был ничем, тот станет всем» — добавила астролог, дав понять, что страны, на которые никто не делал ставок, вдруг заявят о себе.
При этом год Водяного Кролика можно сравнить со столкновением волн: будет образована пирамида, которую сложно пройти.