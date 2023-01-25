Тамара Глоба назвала три главных опасности критического 2023 года

Тамара Глоба стала гостьей программы «Малахов» на канале «Россия 1». Астролог назвала 2023 год критическим, обозначив его три главные опасности. Кроме того, она дала понять, что год Водяного Кролика продолжит те события, которые начались еще в 2022-м.

«2023-й — это год семьи и Марса. Обещает стать довольно жестким. Обострение придется на начало и конец года. С одной стороны мы все ждем перемен, которые касаются будущего, а с другой — произойдет обострение событий», — заверила Тамара Глоба.

Из опасностей — теракты (стоит избегать толп, скопления людей) и природные катаклизмы — наводнения и землетрясения.