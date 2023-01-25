Тамара Глоба — о ядерной опасности: «Это локальные вещи... не смогут погубить всех одномоментно»

Тамара Глоба появилась в студии Андрея Малахова на канале «Россия 1». Астролог уже не раз рассуждала об ядерных катаклизмах. И вот сейчас Глобу спросили о возможной опасности. Что на это ответила астролог? Она дала понять, что не видит повода для серьезных опасений.
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«Действительно, ситуация качается на весах. Я бы сказала, что возможны какие-то утечки и проблемы, которые касаются плохого контроля. Но это локальные вещи, которые не смогут всех одномоментно погубить», — заверила Тамара Глоба.
Тамара Глоба намекнула, что ядерная тема будет будоражить умы на протяжении всех следующих лет. Наиболее активно этой проблемой станут заниматься с 2026 года. Именно тогда придет понимание, что может случиться непоправимое.
«У нас очень много залежей, ими надо заниматься. Эти проблемы будут сильно волновать все человечество. Начало 2027 года и середина… Хорошо бы до этого произвести контроль и уничтожение ядерных объектов. Потому что здесь есть вещи довольно критические», — добавила астролог.