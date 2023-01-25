Тамара Глоба — о ядерной опасности: «Это локальные вещи... не смогут погубить всех одномоментно»

Тамара Глоба появилась в студии Андрея Малахова на канале «Россия 1». Астролог уже не раз рассуждала об ядерных катаклизмах. И вот сейчас Глобу спросили о возможной опасности. Что на это ответила астролог? Она дала понять, что не видит повода для серьезных опасений.

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