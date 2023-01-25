Гордость распирает — так и прет! Победоносный владыка, который завладеет мощной силой в феврале

Таролог Галина Янко в беседе с сайтом Teleprogramma.pro назвала знак зодиака, который в феврале получит статус баловня судьбы. Козероги со всеми проблемами и волнениями справятся легко и играючи. В этом им можно только позавидовать.
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Положение Сатурна относительно их знака может дать Козерогам возможность по-новому взглянуть на сложную ситуацию. Благодаря активному подходу представители этого созвездия с легкостью решат любое затруднение, добившись значительных успехов. Любая тревожная или непреодолимая проблема станет увлекательной игрой, если за дело возьмутся Козероги.
При этом рожденных под этим созвездием так и будет распирать от гордости от одной только мысли, как легко они преодолели трудности.
«Вы находитесь в процессе перемен», — добавила таролог, говоря о событиях, которые увлекут этот знак зодиака.