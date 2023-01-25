Продажа недвижимости и переезд! Какой сюрприз Рыбам готовит февраль — новый гороскоп

Таролог Галина Янко в беседе с сайтом Teleprogramma.pro назвала знак зодиака, которого в феврале затянут домашние дела.
Рыб закрутит кутерьма с улучшением своего жилища. Многие представители этого знака зодиака будут строить исключительно те планы, которые связаны с недвижимостью, отпуском с семьей.
Все эти цели будут обретать конкретную форму. Кто-то может задуматься о продаже недвижимости и переезде. В феврале этим делам может быть дан толчок.
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«Еще несколько недель вы будете очень активны на домашнем фронте, поэтому у вас может появиться желание реорганизовать свое жилье или придать ему уют», — добавила таролог.