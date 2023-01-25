Хандра и глубокий пессимизм! Страдалец, для которого 2023 год может стать роковым, - Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала знак зодиака, для которого год Водяного Кролика принесет эмоциональную нагрузку. Рыбы будут хандрить, переживать по мелочам - их общий настрой весьма пессимистичный. И это может затянуться на два года. Именно смирение станет их спасительным кругом, за который ухватятся мудрые представители этого знака зодиака.

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