Хандра и глубокий пессимизм! Страдалец, для которого 2023 год может стать роковым, - Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала знак зодиака, для которого год Водяного Кролика принесет эмоциональную нагрузку. Рыбы будут хандрить, переживать по мелочам - их общий настрой весьма пессимистичный. И это может затянуться на два года. Именно смирение станет их спасительным кругом, за который ухватятся мудрые представители этого знака зодиака.
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«Будьте осторожны, если чувствуете, что вас уносит не туда, обратитесь за помощью к близким или к медикам. Это не зазорно, главное, чтобы вовремя», - добавила астролог.
Рыбам стоит посмотреть на все, что происходит в их жизни через призму внутренних смыслов и символов. Им стоит научиться видеть позитивные аспекты. К примеру, год Водяного Кролика принесет этому знаку зодиака финансовое поступление в начале года. При этом старая привычка к большим нагрузкам и выносливость поможет в профессиональной деятельности.