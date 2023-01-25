Финансовый гороскоп по дате рождения! Мудрец, который завладеет денежными потоками, - Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала понять, что Козерогам в 2023 году нужно не просто учиться, получая какие-то эфемерные знания, а посвятить этот и следующий 2024 год курсу обучения, благодаря которому им удастся в последствии увеличить свой доход. К примеру, повышение квалификации, что в итоге даст шанс получить более достойную зарплату.

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Козероги полностью поменяют свое отношение к деньгам. Они осознают, что материальный достаток - это самостоятельная важная сила. Остро это будет ощущаться весной 2023 года.