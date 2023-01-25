«Рушатся тяжелые оковы»: Володина назвала везунчика, перед которым жизнь распахнет любящие объятия

2023 год станет для Козерогов тем периодом, когда к ним придет власть над своей судьбой. В своем Telegram-канале Василиса Володина намекнула, что свободу они ощутят внутренне, эмоционально. Рожденным под этим созвездием покажется, что жизнь сама распахнула перед ними любящие объятия, оставив место для удовольствия, а не только для рутины и волевых усилий.

«Как будто рушатся тяжелые оковы, которые сдерживали вас много лет. Дом и домашние дела принесут большую радость. Появятся возможности сделать в начале года значительные приятные приобретения, улучшить жилищные условия – например, купить недвижимость. Или просто потратить кровно заработанные деньги на самое лучшее, дорогое и желанное», - добавила астролог.