«Экономьте, откладывайте хоть что-то с получки»: Володина раскрыла секрет прироста денег Водолеям

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась гороскопом для Водолеев. В 2023 году им стоит более бережливо относится к своим финансам. Есть шанс улучшить свое материальное положение. Как это достичь? Водолеям придется вести жесткий подсчет своих доходов.
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«Деньги! Экономьте, не транжирьте, старайтесь откладывать хоть что-то с каждой получки, с любого дохода. Увидите - как только будете вести жесткий счет финансам, они будут прирастать», - добавила астролог.
Год Водяного Кролика откроет для этого знака зодиака возможность улучить свое место жительства - это может быть переезд на новое место, покупка квартиры. Но без изначально четкого подхода к экономии денег эта прекрасная возможность не реализуется.