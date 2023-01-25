«Экономьте, откладывайте хоть что-то с получки»: Володина раскрыла секрет прироста денег Водолеям

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась гороскопом для Водолеев. В 2023 году им стоит более бережливо относится к своим финансам. Есть шанс улучшить свое материальное положение. Как это достичь? Водолеям придется вести жесткий подсчет своих доходов.

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