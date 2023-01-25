«Усиленно создают свой новый мир»: новатор, который начнет жизнь с чистого листа, - Володина

Этот знак зодиака в 2023 году только-только закладывает фундамент новой жизни. По-настоящему произошедшие в его судьбе перемены Водолеи ощутят только в 2024-м, когда оценят все то, что с ними произошло. В своем Telegram-канале Василиса Володина намекнула, что этот знак зодиака ощутит зов на подвиги. Эта глава продлится в жизни Водолеев как минимум два десятилетия.

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