«Усиленно создают свой новый мир»: новатор, который начнет жизнь с чистого листа, - Володина

Этот знак зодиака в 2023 году только-только закладывает фундамент новой жизни. По-настоящему произошедшие в его судьбе перемены Водолеи ощутят только в 2024-м, когда оценят все то, что с ними произошло. В своем Telegram-канале Василиса Володина намекнула, что этот знак зодиака ощутит зов на подвиги. Эта глава продлится в жизни Водолеев как минимум два десятилетия.
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«Водолеи в ближайшее время будут усиленно создавать свой новый мир, свою новую Вселенную. Вы сейчас - инициатор, новатор, творец. Можете многое выжать из себя, но и другим не дадите спуску. Вам делать большой первый шаг! Собирать других людей под свои знамена и под свои задачи», - добавила астролог.
Водолеев ждет большая внутренняя трансформация. Однако без трудностей такой путь никогда не обходится. Потому что настоящую силу нужно научиться верно направлять.
Совет: стоит выбрать основную цель на этот год и попытаться все мысли подчинить этой задаче. Именно так можно добиться максимальных результатов.
Также Володина считает, что этому знаку зодиака важно уметь расслабляться: непросто собрать все силы для достижения цели и не измотать себя, не истощиться.