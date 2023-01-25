Грядут перемены! Три везунчика февраля среди знаков зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса

Эти три знака зодиака могут рассчитывать на поддержку небесных светил в феврале. Им улыбнется удача. Их жизнь встанет на правильные рельсы, а возможные перемены будут только к лучшему. Главное - довериться себе и своей чуткой интуиции. Многим поддержку окажут друзья и близкие.
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Водолеи
Рожденные под этим созвездием в феврале остро ощутят, что пришло время расстаться со старыми методами ведения дел и принять более гибкий подход. Если дела Водолеев достигли точки невозврата, то космос побудит их двигаться в новом направлении. Однако для этого прагматичным Водолеям придется проявить свою смелость.
«Смелый Юпитер в вашем секторе общения и размышлений может стать катализатором, побуждающим начать все сначала», - добавила таролог Галина Янко.
Козероги
Сатурн повлияет на взгляды этого знака зодиака, позволив по-новому оценить сложную ситуацию. А благодаря активному подходу Козероги смогут справиться с задачей и добиться значительных успехов. Даже самую тревожную и непреодолимую проблему рожденные под этим созвездием могут превратить в увлекательную задачу, которая наполнит их гордостью при мысли о том, как им удалось преодолеть трудности.
«Вы находитесь в процессе перемен», - заверила таролог.
Весы
Марс уверенно движется в секторе возможностей этого знака зодиака. На этом фоне Весы почувствуют в себе силы исследовать окружающий мир. А поскольку Марс, планета, связанная с отношениями, находится в знаке Весов, этот месяц может стать временем встреч, которые откроют новые двери.
«Есть возможности для дружбы, делового партнерства и романтических отношений - все это может вывести вашу жизнь на новый уровень», - рассказала Янко сайту Teleprogramma.pro.