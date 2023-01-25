Володина назвала главного любимчика вселенной: ждите подарка судьбы!

В настоящий момент судьба дает вам подарок – возможность выдохнуть и расслабиться. Пауза поможет вам оставить негатив и усталость в стороне и выйти на новый уровень жизни.

Проекты, которые вы начали в итоге завершатся успешно и ровно, так, как вы и планировали.

Источник: rsute.ru.