Володина назвала главного любимчика вселенной: ждите подарка судьбы!

Сейчас настало непростое время для многих, люди стремятся заработать, пока есть силы и возможности. Не удивительно, что кое-кто загнал себя в угол. Василиса Володина посоветовала Козерогам попридержать летящих вперед коней и отдохнуть.
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В настоящий момент судьба дает вам подарок – возможность выдохнуть и расслабиться. Пауза поможет вам оставить негатив и усталость в стороне и выйти на новый уровень жизни.
Проекты, которые вы начали в итоге завершатся успешно и ровно, так, как вы и планировали.
Источник: rsute.ru.