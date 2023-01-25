Какие два знака зодиака должны сейчас притаиться: Володина сказала уйти в тень для лучшего будущего

Василиса Володина рекомендовала Близнецам и Ракам сейчас немного притихнуть, взять тайм-аут и не лезть нигде на рожон. Сейчас для них не лучшее время, чтобы совершать какие-то активные действия.

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Близнецы не должны брать на себя решение сложных и ответственных вопросов, а также принятие судьбоносных решений. А вот отдохнуть и набраться сил, не предпринимая никаких шагов, будет представителям знака полезно.