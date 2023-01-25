«Время собирать плоды»: астролог озвучила финансовый гороскоп на февраль

Также финансовое благополучие февраль сулит и Ракам. Им нужно не сидеть на месте. С действиями высокие доходы не заставят себя долго ждать.

Еще одним везунчиком в феврале будут Весы. В конце месяца им могут предложить прибыльное дело.

Напомним, ранее астролог Елена Мун рассказала об особенности 25 января.