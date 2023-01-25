«Время собирать плоды»: астролог озвучила финансовый гороскоп на февраль

Карта

Карта. Фото: Global Look Press 

Ирина Павлюкова рассказала о влиянии следующего месяца на бюджеты разных знаков.

Стало известно, кому в феврале можно не бояться инвестировать деньги. Эксперт по звездам поделилась важной информацией.

Оказалось, в следующем месяце успех и прибыль ждут далеко не всех. Расслабиться можно Скорпионам. 

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«Что посеешь, то и пожнешь. Для Скорпионов пришло время собирать плоды и получать награду за свою деятельность», – поделилась астролог в беседе с 5-tv.ru.

Также финансовое благополучие февраль сулит и Ракам. Им нужно не сидеть на месте. С действиями высокие доходы не заставят себя долго ждать.

Еще одним везунчиком в феврале будут Весы. В конце месяца им могут предложить прибыльное дело.

Напомним, ранее астролог Елена Мун рассказала об особенности 25 января.

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