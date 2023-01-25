«Время собирать плоды»: астролог озвучила финансовый гороскоп на февраль

Стало известно, кому в феврале можно не бояться инвестировать деньги. Эксперт по звездам поделилась важной информацией.
Оказалось, в следующем месяце успех и прибыль ждут далеко не всех. Расслабиться можно Скорпионам.
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«Что посеешь, то и пожнешь. Для Скорпионов пришло время собирать плоды и получать награду за свою деятельность», – поделилась астролог в беседе с 5-tv.ru.
Также финансовое благополучие февраль сулит и Ракам. Им нужно не сидеть на месте. С действиями высокие доходы не заставят себя долго ждать.
Еще одним везунчиком в феврале будут Весы. В конце месяца им могут предложить прибыльное дело.
Напомним, ранее астролог Елена Мун рассказала об особенности 25 января.