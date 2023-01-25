«В состоянии фортуны»: таролог Янко назвала три знака зодиака, которых в феврале настигнет невиданная удача

Рыбы

Удача серпом нависла над головами Рыб. В первую неделю февраля они буду себя чувствовать, как рыбы в воде. Это касается аспекта коммуникации. Рыбам будет очень легко договариваться с людьми, потому что планеты в этот период наделяют их красноречием и спокойствием. При сочетании таких качеств противостоять силе внушения Рыб невозможно.

Дева

Их удача настигнет через детей. Отпрыскам Дев в начале февраля будет сопутствовать везение в учебе, в работе, в семейных делах. А Девы, глядя на своих детей, выдохнут и скажут, что достигли максимума в воспитании. Но планеты советуют не расслабляться, так как первая неделя февраля пройдёт быстро, а дальше фортуна может повернуться другой стороной.

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Водолеи

Водолеи находятся в состоянии фортуны с конца января и останутся в нем, до конца февраля. В этом нет ничего удивительного, так как идёт месяц Водолея. Когда удаче максимально обласкивает знак зодиака, как не в его зодиакальный цикл?

Одинаково усердно работайте и веселитесь. Сейчас вы можете себе это позволить.

Справка Teleprogramma.pro:

Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.