Глоба предсказала глобальное бедствие для планеты в 2023 году

Астролог Тамара Глоба заявила, что 2023 год будет в целом очень сложным. Мировая ситуация не закончится, а, наоборот, будет периодически накалятся. Да еще масло в огонь подольют стихийные бедствия.

«Год Кролика коснется и стихийных событий - будут землетрясения, наводнения, которые тоже затронут мировое пространство», - заявила она.

Глоба подчеркнула, что тяжелое время 2023 года объединит в итоге людей. На данный момент, по мнению астролога, все захлопнулись в себе.

«И только в 2026 году мы начнем те события, которые можно назвать открытым миром», - добавила астролог.

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