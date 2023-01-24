«Захочет спрятаться от мира»: Володина предрекла Рыбам перемены в жизни в 2023 году и смену круга общения

Володина сразу отметила, что для этого знака зодиака год будет необычным и даже удивительным. По ее словам, у Рыб будет усиливаться склонность к уединению. Остро представители этого знака зодиака почувствуют желанию ограничить свое общение.

«Вам нужно избирательно формировать круг общения, выбрать «своих» и уделять время этому немногочисленному кругу людей. Конечно, это не значит, что все Рыбы начнут вести жизнь затворников», — отметила астролог.

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Василиса предостерегла, что нужно быть осторожнее и не поддаваться чужому мнению. А некоторые Рыбы вообще решат изменить жизнь и переехать.