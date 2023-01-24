«Захочет спрятаться от мира»: Володина предрекла Рыбам перемены в жизни в 2023 году и смену круга общения

Василиса Володина является известным астрологом. Она уже много лет трудится в этой сфере. Зрители ее знают благодаря шоу «Давай поженимся», где она является одной из ведущих. В обычной жизни эксперт также часто делится гороскопами и прогнозами на будущее. На этот раз она рассказала, что в 2023 году ждет Рыб.
Володина сразу отметила, что для этого знака зодиака год будет необычным и даже удивительным. По ее словам, у Рыб будет усиливаться склонность к уединению. Остро представители этого знака зодиака почувствуют желанию ограничить свое общение.
«Вам нужно избирательно формировать круг общения, выбрать «своих» и уделять время этому немногочисленному кругу людей. Конечно, это не значит, что все Рыбы начнут вести жизнь затворников», — отметила астролог.
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Василиса предостерегла, что нужно быть осторожнее и не поддаваться чужому мнению. А некоторые Рыбы вообще решат изменить жизнь и переехать.
«Кто-то из Рыб захочет буквально спрятаться от мира и его событий: уехать в деревню, работать из дома, эмигрировать, уйти в монастырь или оборвать ненужные связи. У кого-то год может быть связан с повышенной секретностью.
Хочу обратить внимание тех Рыб, кто страдает разрушительными зависимостями или обладает особенностями психики. Будьте осторожны, если чувствуете, что Вас уносит не туда, обратитесь за помощью к близким или к медикам. Это не зазорно, главное, чтобы вовремя», — добавила эксперт в своем телеграм-канале.