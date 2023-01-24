Женщины какого знака разрушают семью своей надменностью: могут только командовать!

Женщины-Львы часто обладают статью и привлекательной внешность, однако жены они не самые лучшие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Увлекаясь карьерой, своими хобби, уходом за собой, они часто ведут себя со спутником слишком надменно. Женщины-Львы равнодушны к быту и домашние дела в принципе не считают чем-то важным.

Подобным поведением женщины-Львы могут разрушить брак. Впрочем, это необязательно. Многие мужчины настолько любят своих прекрасных Львиц, что готовы ради них на все, а кто-то просто предпочитает подчиняться.

Источник: astrohelper.ru.