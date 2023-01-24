Слезы, панические атаки! Глоба предрекла этому знаку зодиака нервный срыв

Астролог Тамара Глоба заявила, что Водолеев в ближайшее время может накрыть нервный срыв. По ее словам, представители этого созвездия много работали в декабре и почти не отдохнули на новогодних праздниках.

«Снизьте уровень своей активности, который сейчас превышает все допустимые пределы!» - заявила она.

Также Глоба добавила, что у Водолеев как раз наступил период, когда они смогут преодолеть все свои вредные привычки - если такие имеются. В противном случае, их ожидают панические атаки и слезы.

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