Три счастливчика сезона Водолея: до 17 февраля мечта этих знаков исполнится (загадываем деньги и счастье)

Сезон Водолея будет царствовать на планете с 20 января по 17 февраля. В этот период некоторым представителям зодиакальной системы будет светить звезда удачи и счастья, направляя их по пути благосостояния.

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Везунчиками сезона Водолея оказались представители таких созвездий, как Телец, Весы, Козероги.

Тельцам светит очень удачная смена работы. Они смогут найти не только труд по душе, но и с высоким заработком.

Весам повезет в любви, они встретят человека, о котором мечтали всю жизнь. Большая любовь вдохновит их на стремительный рывок вперед и творчество.

Козероги смогут купить то, что хотели очень давно. Кроме того, они заложат отличный фундамент знаний, который поможет им в дальнейшем достигнуть невероятных высот.

Источник: rsute.ru.