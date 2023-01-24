Уже на этой неделе! Удача в виде карьеры и денег свалится на два знака зодиака — ищите себя

До 29 января двум представителям зодиакальной системы невероятно повезет в карьере. Астролог Лилия Любимова выделила Близнецов и Козерогов.

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Близнецам предложат интересную и выгодную работу, где понадобится проявление их творческих способностей. Астрологи советуют им строить карьеру по душе и не идти наперекор велению сердца.

Козероги, если доверятся своей интуиции, уже в ближайшие дни найдут работу своей мечты. Уровень нового заработка превзойдет все их ожидания.

Источник: rsute.ru.