Деньги и жизнь с нуля предрекла Глоба этому знаку: пока в вашей жизни штиль, но ненадолго

Тамара Глоба успокоила Козерогов своим гороскопом. Представители зодиакальной системы достаточно долго испытывали внутреннее напряжение из-за финансовых вопросов.

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Но сейчас они могут наконец-то выдохнуть, их денежный поток наладится и жизнь станет полной и с нужным уровнем благосостояния.

Также Козерогов ждут впереди большие перемены, хотя сейчас по ощущениям – полный штиль. Астролог предупредила, что затишье бывает перед бурей. Приготовьтесь к тому, что вам придется начать жизнь с нуля.

Источник: rsute.ru.