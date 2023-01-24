Володина назвала два знака, которым важно сегодня затаиться: поберегите жизнь

Василиса Володина посоветовала Овнам поберечь свою жизнь от лишнего негатива. Сейчас не самое хорошее время для реализации планов, лучше уйти в тень и никуда не спешить, сделать анализ своих поступков и прийти к определенным выводам.
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И заприте свои эмоции на замок, выяснения отношений в настоящее время могут иметь крайне нехорошие последствия.
Львы также могут набедокурить, пытаясь наладить отношения с людьми, с которыми были в конфликте. Делайте это аккуратно или не делайте вовсе. А если вас будут понуждать к необоснованным извинениям, оставьте эту затею вовсе.
Источник: rsute.ru.