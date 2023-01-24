Володина назвала два знака, которым важно сегодня затаиться: поберегите жизнь

И заприте свои эмоции на замок, выяснения отношений в настоящее время могут иметь крайне нехорошие последствия.

Львы также могут набедокурить, пытаясь наладить отношения с людьми, с которыми были в конфликте. Делайте это аккуратно или не делайте вовсе. А если вас будут понуждать к необоснованным извинениям, оставьте эту затею вовсе.

Источник: rsute.ru.