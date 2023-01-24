Володина назвала два знака, которым важно сегодня затаиться: поберегите жизнь

Володина назвала два знака, которым важно сегодня затаиться: поберегите жизнь

Василиса Володина. Стоп-кадр из шоу «Давай поженимся!»/ Первый канал

Иногда стоит уйти от выяснения отношений ради лучшего будущего.

Василиса Володина посоветовала Овнам поберечь свою жизнь от лишнего негатива. Сейчас не самое хорошее время для реализации планов, лучше уйти в тень и никуда не спешить, сделать анализ своих поступков и прийти к определенным выводам.

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И заприте свои эмоции на замок, выяснения отношений в настоящее время могут иметь крайне нехорошие последствия.

Львы также могут набедокурить, пытаясь наладить отношения с людьми, с которыми были в конфликте. Делайте это аккуратно или не делайте вовсе. А если вас будут понуждать к необоснованным извинениям, оставьте эту затею вовсе.

Источник: rsute.ru.

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