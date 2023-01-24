Будет происходить настоящее волшебство! Глоба предрекла Ракам счастливое время

Вдруг неожиданно начнут сбываться мечты, которыми они грезили давно. Получится то, что давно не получалось. Рядом окажется человек, с которым хотелось быть вместе.

В этот момент очень важно, чтобы Раки поверили во все происходящее, а не загнали чудо в угол своей подозрительностью. Просто наслаждайтесь сказкой, которую дала вам судьба.

Источник: rsute.ru.