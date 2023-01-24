Глоба назвала один знак, которому нужно притихнуть: не высовывайтесь, так лучше для вас

Астролог Тамара Глоба в своем гороскопе 24 января предупредила Овнов, что сейчас у них слишком много проблем, чтобы предпринимать какие-то решительные действия.
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Необдуманные шаги могут еще больше усугубить и без того непростое положение представителей знака зодиака.
На Овнов слишком довлеет сложившаяся ситуация, из-за чего они ощущают себя ничтожно. Самое лучшее, что они могут сейчас сделать – это затаиться, затихнуть, спрятаться от мира и переждать трудности в тишине и уюте.
Источник: rsute.ru.