Глоба назвала один знак, которому нужно притихнуть: не высовывайтесь, так лучше для вас

Астролог Тамара Глоба в своем гороскопе 24 января предупредила Овнов, что сейчас у них слишком много проблем, чтобы предпринимать какие-то решительные действия.

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Необдуманные шаги могут еще больше усугубить и без того непростое положение представителей знака зодиака.