Глоба назвала один знак, которому нужно притихнуть: не высовывайтесь, так лучше для вас

Глоба назвала один знак, которому нужно притихнуть: не высовывайтесь, так лучше для вас

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог считает, что у него непростое время.

Астролог Тамара Глоба в своем гороскопе 24 января предупредила Овнов, что сейчас у них слишком много проблем, чтобы предпринимать какие-то решительные действия.

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Необдуманные шаги могут еще больше усугубить и без того непростое положение представителей знака зодиака.

На Овнов слишком довлеет сложившаяся ситуация, из-за чего они ощущают себя ничтожно. Самое лучшее, что они могут сейчас сделать – это затаиться, затихнуть, спрятаться от мира и переждать трудности в тишине и уюте.

Источник: rsute.ru.

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