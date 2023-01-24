Жуткие скандалисты и мастера ссор: какие знаки зодиака слишком темпераментные

И в этом списке оказались Стрельцы. Их темперамент можно сравнить с пламенем. Если задеть Стрельца, то очень быстро искра превратиться в пожар. Они способны накалить обстановку до предела. Если у вас случился конфликт с этим знаком зодиака, то до точки кипения не нужно доводить. Если у него нет настроения, то лучше не давать, а предложить высказаться.

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А вот Овен искусный скандалист. Их ссоры могут напомнить целый мини-фильм. Если этот знак зодиака затеял конфликт, то может дойти и до битья посуды, криков и громких обвинений. Задеть Овна очень легко, а вот успокоить уже проблематично. Если вам хочется с ним сохранить длительные отношения, то нужно найти подход и идти на компромиссы. Этот знак зодиака идет легко на контакт, но в свой адрес претензий не потерпит.

Львов не зря называют гордыми. Они не будет опускаться до криков и скандала по любому поводу, но ссорится будут и при этом останутся изящными. Человек, рожденный под этим знаком зодиака, может долго таить в себе чувства, но в самый неожиданный момент они обрушатся на вас, и только тогда вы поймете свою ошибку. Тем, у кого дома есть Лев, нужно знать, что этот знак зодиака очень любит себя. Если у вас назревает конфликт с этим знаком зодиака, то можно его похвалить, польстить. Это охладит пыл Льва и заставит его подумать, поведали на портале Рамблер.Гороскопы.