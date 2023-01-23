Никакой печали: Елена Мун предупредила о влиянии 24–25 января на будущее

Эксперт по предсказаниям Елена Мун ответила на вопрос, чем могут быть опасны 24 и 25 января.

Оказалось, в лунном календаре эти дни отмечены как судьбоносные. В этом году 24 и 25 января могут определить дальнейший исход событий у каждого из представителей знаков зодиака.

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Настрой человека в эти дни повлияет на принятие им решений, которые могут кардинально изменить судьбу.