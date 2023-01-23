Тамара Глоба назвала важную дату для России: переломный момент наступит совсем скоро

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«Такой момент быть может в марте. Он даст нам очень хороших союзников: прочных и довольно сильных. Это относится к странам Юго-восточной Азии, это относится и к другим многочисленным странам, которые заставят считаться с собой», — раскрыла свой прогноз Глоба в интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец.

Стоит отметить, что многие предсказания этого астролога сбылись. Ранее она увидела распад СССР, конфликт в Чеченской Республике и даже расставание своих родителей.