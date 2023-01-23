Тамара Глоба: в жизни Львов наступит белая полоса — денег больше во сто крат

Львы — те самые везунчики, для которых 2023 год станет переменчивым. Особенно удачна его первая половина. Тут стоит ждать карьерного роста, успех придет и на работе, и в творчестве, и в лидерстве. Есть все шансы закрутить роман и встретить свою любовь.

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Единственное, что будет омрачать год Львов, так это проблемы близких. Семья потребует внимания и поддержки. У родни могут возникнуть проблемы. Также стоит поберечь здоровье, на дорогах возможны аварийные ситуации. Важно проявить бдительность в поездках.