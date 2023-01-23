С весны «лавочку» безделья прикроют! Батрак, с которого на работе сдерут три шкуры, — Володина

Весам в год Водяного Кролика придется упорядочить дела, которые связаны с повседневными обязанностями и работой. Те, кто будут трудиться спустя рукава, опаздывать, лениться и откладывать все важные проекты на потом, привлекут к себе недовольство вышестоящих. Василиса Володина в своем Telegram-канале дала понять, что начальство твердо возьмется за подчиненных, которые имеют отношение к этому знаку зодиака. С весны «лавочка» безделья прикроется. Весам придется пахать за двоих. Особенно тем, кто и так взвалил на свои плечи слишком много обязанностей. Нагрузка заметно увеличится.

«Независимо от формата работы (удаленка или нет. — Прим. ред.) ожидайте в 2023 году просто очень много работы. Работы будет больше, чем сил на нее. Это одна из самых важных тенденций года», — добавила астролог.