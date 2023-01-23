Володина назвала знак зодиака, который разругается с начальством и уволится

Астролог Василиса Володина заявила, что у Стрельцов в этом году будет период, когда им придется проявить выдержку. По ее словам, представители этого созвездия могут наломать дров на работе.

«Стрельцы будут чувствовать себя несдержанно и не смогут сдержать эмоций в общении со своим начальством. Они наговорят в запале лишнего, что будет иметь весьма неприятные последствия», — заявила она.

При этом Володина подчеркнула, что в худшем случае Стрельцам придется сменить место работы. Вряд ли кто-то их простит.

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