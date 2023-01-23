«Этот момент скоро наступит!»: Володина сообщила об особенном периоде для человечества

Астролог Василиса Володина заявила, что уже скоро наступит особенный период для всего человечества. Но здесь важно, по ее словам, не наломать дров.

«Не расплескать накопленное терпение, не рвануться вперед слишком быстро, не наделать впопыхах дел. Фальстарт нам с вами не нужен!» — заявила она.

То есть действовать надо спокойно умеренно. Володина подчеркнула, что Марс наконец начал движение. А до этого — два с половиной месяца — он притормаживал наши дела и шел на небе в ретроградном направлении.

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