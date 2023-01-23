Под каким знаком рождаются самые верные мужья: они терпеливые, честные и добрые

Самые лучшие жены и самые лучшие мужья, по мнению астрологов, рождаются под созвездием Рака.

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Они терпеливы, ответственны, верны, обязательны, честны и добры к людям. Семья для них значит очень много, ко второй половинке обычно относятся очень трепетно и душевно.

Также важен и тот момент, что Раки умеют сохранять самообладание и спокойствие. Кроме того, крайне ценят привычный быт и не любят эксперименты. В тоже время этот момент может кого-то раздражать, ведь каждому — свое.

Источник: astrohelper.ru