Прогноз Глобы по дате рождения! Июнь — взлет карьеры, свадьба и любовь для одного знака зодиака 

Год Водяного Кролика обещает стать переломным для одного знака зодиака. Тамара Глоба дала понять, что первая половина 2023 года для Львов будет успешной — везение идет по карьере, в творчестве и по лидерской стезе. Также есть все шансы завести новые отношения и встретить любовь.
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С другой стороны, рожденным под этим созвездием стоит быть внимательными к близким — семья как никогда будет нуждаться в поддержке.
«В июне наступит успешный период не только для карьеры, но и для создания семьи, рождения детей», — добавила астролог.
Тревожный период для тех, кто родился с 23 июля по 21 августа, выпадет на конец первого летнего месяца. Тут стоит проявить внимательность и бдительность. Есть опасность аварий, так что нужно проявить особую осторожность в дороге. А осень станет периодом для любви.