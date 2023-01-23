Прогноз Глобы по дате рождения! Июнь — взлет карьеры, свадьба и любовь для одного знака зодиака 

Год Водяного Кролика обещает стать переломным для одного знака зодиака. Тамара Глоба дала понять, что первая половина 2023 года для Львов будет успешной — везение идет по карьере, в творчестве и по лидерской стезе. Также есть все шансы завести новые отношения и встретить любовь.

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С другой стороны, рожденным под этим созвездием стоит быть внимательными к близким — семья как никогда будет нуждаться в поддержке.