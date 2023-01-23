Откроются глаза! Этот знак зодиака ждет новый мир — Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Близнецов в год Кролика произойдут перемены. Представители этого созвездия как будто вдруг поймут, что их пытались много лет обмануть.

«Начиная с 2023 года, вы по-новому посмотрите на то, как устроен мир в принципе. Кто властвует, кто подчиняется. Что ценно, а что не очень. У вас как будто откроются глаза», — заявила она.

При этом Володина подчеркнула, что перемены — это не всегда хорошо. Близнецы, скорее всего, расстроятся от произошедшего, но перед собой впервые станут честными.

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