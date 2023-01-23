Деньги порадуют Рыб в 2023 году! Глоба предрекла интересное время знаку зодиака

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Крупные покупки ожидают представителей знака в этом году.

Астролог Тамара Глоба порадовала Рыб своим предсказанием на 2023 год. Она заверила, если они делали много хороших дел, то все они вернутся им сполна бумерангом.

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Также год Водяного Кролика будет интересным для Рыб в финансовом плане. Они не будут знать проблем с деньгами и смогут приобрести нечто очень дорогое, то, о чем мечтали давно. Не исключены сделки с недвижимостью.

«Но в то же время будет немало и работы. И эта работа может захватить и проблемы, связанные со здоровьем», — сказала астролог.

Тамара Глоба посоветовала Рыбам особенно пристально присмотреться к своему здоровью во второй половине весны, когда может проявиться старое хроническое заболевание.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец

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