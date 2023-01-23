Деньги порадуют Рыб в 2023 году! Глоба предрекла интересное время знаку зодиака

Астролог Тамара Глоба порадовала Рыб своим предсказанием на 2023 год. Она заверила, если они делали много хороших дел, то все они вернутся им сполна бумерангом.

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Также год Водяного Кролика будет интересным для Рыб в финансовом плане. Они не будут знать проблем с деньгами и смогут приобрести нечто очень дорогое, то, о чем мечтали давно. Не исключены сделки с недвижимостью.

«Но в то же время будет немало и работы. И эта работа может захватить и проблемы, связанные со здоровьем», — сказала астролог.

Тамара Глоба посоветовала Рыбам особенно пристально присмотреться к своему здоровью во второй половине весны, когда может проявиться старое хроническое заболевание.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец